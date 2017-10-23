Hasan Ali Kaldırım'ın pozisyonunun penaltı olmadığı ortaya çıktı
Dün akşam Feghouli'nin pozisyonunda topa kapaklanan Hasan Ali Kaldırım'ın pozisyonunun penaltı olmadığı ortaya çıktı.
Galatasaray-Fenerbahçe maçında Hasan Ali'nin eliyle müdahalede bulunduğu pozisyonla ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. Eski hakemlerden Deniz Çoban, 56. dakikada Neto'nun, 59'da ise Hasan Ali'nin eline gelen toplarda hakem Cüneyt Çakır'ın devam kararının doğru olduğunu söylerken, buna dayanak olarak bu hafta içi Riva'ya eğitime gelen Rosetti'yi gösterdi.
Rosetti'nin bu ve buna benzer pozisyonların kesinlikle penaltı olmadığını hakemlere gösterdiğini ifade eden Çoban, kısa mesafeden ele gelen topların ve yere vücudun dengesini sağlamak için destek yapılan kolların penaltı olmayacağının hakemlere söylendiğini belirtti.
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