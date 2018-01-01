Hasan Çavuşoğlu: Fatih Terim, tercümana arattırıyor Vagner Love'ı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor canlı yayınına bağlanarak Vagner Love transferiyle ilgili çarğıcı açıklamalarda bulundu.

"Fatih Terim, tercümana arattırıyor"

"Vagner Love için resmi bir teklif yok. Fikret Orman başkan ile aramız iyidir. Telefon ile görüşürüz. Ama bir teklif yok. Vagner'i bir kulübün tercümanı arıyor. Bir kulübün teknik direktörü futbolcusuna arattırıyor. Ben bunları ahlaksızca buluyorum açıkçası... Fatih Terim, tercümana arattırıyor Vagner Love'ı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e saygı duyuyorum. Çok kaliteli, değerli, saygılı biri. Ben onun bilgisi dahilinde olduğunu sanmıyorum. Öyle bir şey olsa zaten onu arardım. Bunu kulübe mal etmeyiz. Teknik direktörün yaptığı hata olarak düşünüyorum. Ben böyle şeyleri doğru bulmuyorum. Etik bulmuyorum. Fatih Terim'in Vagner Love'ı arattığını, Türkiye'ye Vagner Love'ı getiren Cenk Meriç Yazıcı bana söyledi."

"Hikmet hoca ile anlaştık"

"Hikmet Hoca ile prensipte anlaştık. Kendisi yurt dışındaydı. Yarın da Alanya'da resmi sözleşme yapacağız, inşallah"