Hasan Çavuşoğlu'ndan flaş Igor Tudor yorumu
Safet Susic ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray’daki görevine son verilen Teknik Direktör Igor Todur'un göreve geleceği iddialarına açıklık getirdi. Çavuşoğlu, 'Tudor benden randevu bile alamaz' dedi.
Teknik Direktör Safet Susic ile yollarını ayıran A. Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Igor Tudor'un takımın başına geçeceği iddialarını yalanladı.
Bir haber sitesinin sosyal medyadaki ‘Tudor, Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardı’ başlıklı haberine resmi hesabından yorum yapan Çavuşoğlu, "Bahsettiğiniz şahıs benden randevu bile alamaz" ifadelerini kullandı.
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