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Hasan Çetinkaya'nın başı yarıldı

Gergin geçen Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın başı yarıldı.

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Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselirken maçtaki gerginlik ön plana çıktı.

42. dakikada Van Persie-Tosic gerilimiyle başlayan olaylar maçın sonunda da devam etti. Tribünlerden atılan cisimlerin başına isabet etmesi sonucu yaralanan Çetinkaya'ya Fenerbahçe Kulübü doktorları soyunma odasında müdahale etti.

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