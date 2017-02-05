Hasan Çetinkaya'nın başı yarıldı
Gergin geçen Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın başı yarıldı.
Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselirken maçtaki gerginlik ön plana çıktı.
42. dakikada Van Persie-Tosic gerilimiyle başlayan olaylar maçın sonunda da devam etti. Tribünlerden atılan cisimlerin başına isabet etmesi sonucu yaralanan Çetinkaya'ya Fenerbahçe Kulübü doktorları soyunma odasında müdahale etti.
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