Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hasan Kabze, Galatasaray'da görev almaya hazır olduğunu söyledi

Hasan Kabze, Fatih Terim'den teklif gelmesi durumunda Galatasaray'da görev almaya hazır olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ufuk Ağca ve Anıl Budak’ın hazırlayıp sunduğu ‘Tahminim Pekmez’ programına katılan Hasan Kabze, Sarı-Kırmızılı camianın gündemini değerlendirdi.

Galatasaray ve Milli Takımın unutulmaz futbolcusu Hasan Kabze, ligdeki şampiyonluk yarışını ve beyaz bir sayfa açan Ay-yıldızlı ekibimizi değerlendirdi.

Sözlerine milli takımımızı değerlendirerek başlayan eski golcü, ‘‘Yeni oluşuma giden bir takımımız var. Ay-yıldızlı ekibimizin biraz daha fazla zaman geçirmeye ve beraber oynama alışkanlığını edinmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ülke ve millet olarak sabırlı olursak bu gençler göğsümüzü kabartacak işlere imzalarını atacaklardır’’ dedi.

G.SARAY BİR ADIM ÖNDE

Ligdeki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Kabze, ‘‘Heyecanla takip ettiğim bir lig yarışı yaşanıyor ligimizde. Ama özellikle Fatih Terim faktörü nedeniyle bu yarışta Galatasaray’ı bir adım önde görüyorum. Camiadaki hava ve büyük maçların içeride oynanacak olmasından dolayı mutlu sona Galatasaray’ı yakın görüyorum’’ ifadelerini kullandı.

Antrenörlük eğitimine de devam ettiğini kaydeden Hasan Kabze, Galatasaray’a efsane isimleri yeniden kazandıran Fatih Terim’den telefon gelmesi durumunda, yuvasına geri dönebileceğini söyleyerek şöyle konuştu: ‘‘Hocalıkla alakalı şu anda UEFA kurslarında eğitimime devam ediyorum. Açıkçası şu süreçte herhangi bir takımdan teklif gelse bile tam donanımlı olmadan görev almak istemem. Fakat Fatih hoca beni göreve çağırırsa bu durum değişir, koşa koşa giderim. Hocam, nereye çağırırsa çağırsın çağırdığı yere her zaman giderim.’’

Galatasaray’da sezon sonunda yapılacak başkanlık seçimine de değinen Kabze, ‘‘Ben Fransa’da oynadığım dönemde kulübümüzün başkanı kurucu başkandı. Kulübü 0’dan alıp şampiyonluğa taşıdı. O yüzden sık başkan değiştirmenin başarısızlık getirdiğini düşünüyorum.  Kulüplerde istikrar sağlanmalı ki başarı gelsin’’ diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Turistler Kapadokya manzarası yerine erkek arkadaşını tokatlayan kızı izledi

Turistler Kapadokya manzarası yerine erkek arkadaşını tokatlayan kızı izledi

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA