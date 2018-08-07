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Hasan Kartal: 2-3 transfer yapıp transfer işini kapatabiliriz

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Vekili Hasan Kartal, transferde ilk hedeflerinin 10 numara pozisyonuna olduğunu söyledi. Kartal, '2-3 transfer yapıp transfer işini kapatabiliriz' dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'da transferler sürecek. Kulüp Başkan Vekili Hasan Kartal, takımlarında fazla eksiklerinin kalmadığını belirterek, "2-3 transfer yapıp transfer işini kapatabiliriz" dedi.   

Transfer konusunda önemli takviyelerin takıma yapıldığını belirten Kartal, şunları söyledi: "Şu an için ilk hedefimiz 10 numara mevkisi için bir transfer yapmak. Bunun dışında birkaç bölge içinde arayışlarımız sürüyor. Yönetim kurulumuzda tartışarak ve hocamıza danışarak transferde adımlarımızı attık. Bizim artık çok fazla eksiğimizde kalmadı 2-3 transfer ile bu süreci kapatabiliriz. '3 Büyükler'in kadrosunda düşünmediği oyunculardan görüştüklerimiz var. Bizim için öncelik bu transferlerin ekonomik açıdan problem yaratmamasıdır. Ödeyebileceğimiz bir bedelle oyuncu bulabilirsek gerek '3 Büyükler'den gerek diğer kulüplerden oyuncu alabiliriz." 

"BİRGÜN RİZESPOR EN ÜSTE OYNAYACAKTIR"

Yönetim olarak sürdürdükleri doğru politikaları devam ettirdikleri takdirde Çaykur Rizespor'un muhakkak başarılı olacağını söyleyen Kartal, "Yönetim olarak bu doğru düşünceler ile hareket ettiğimiz sürece bir gün Rizespor en üste oynayacaktır. Geçmişten gelen problemleri çözerek sorunsuz bir takım oluşturduk. Hedefimiz düşmemeye değil, en yukarıya oynamaktır. Süper Lig'e çıktığımız zaman 18 takımda bizim için eşittir. Biz bu 18 takım arasından en iyisi olmak için yarışacağız. Bizim hedefimiz bu olacak. Yönetim olarak taraftarımızla da kaynaştığımızı düşünüyoruz. Taraftar sayımız gittikçe artış gösterdi. Bundan sonra inşallah biz başarıyı, taraftarlarda bizi yakalayacak. Biz sporcumuzla, taraftarımızla, yönetimimizle, bürokratımızla hep bir arada olacağız. Hepimiz Rizespor bayrağı altında toplanacağız" diye konuştu.

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