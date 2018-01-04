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Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel KAP'a bildirildi

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığına Ümit Davala ve Hasan Şaş getirildi. Kaleci antrenörü ise Claudio Taffarel oldu.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcıları resmen belli oldu. Ümit Davala ve Hasan Şaş, Fatih Terim'in yeni yardımcıları olurken. Claudio Taffarel ise kaleci antrenötlüğüne getirildi.

Galatasaray, 3 isimle görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilşde;

"Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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