Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel KAP'a bildirildi
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığına Ümit Davala ve Hasan Şaş getirildi. Kaleci antrenörü ise Claudio Taffarel oldu.
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcıları resmen belli oldu. Ümit Davala ve Hasan Şaş, Fatih Terim'in yeni yardımcıları olurken. Claudio Taffarel ise kaleci antrenötlüğüne getirildi.
Galatasaray, 3 isimle görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilşde;
"Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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