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Hasan Şaş: Ndiaye değil Belhanda çıkmalıydı

Galatasaray etkileyici 3 haftalık performansın ardından Antalyaspor deplasmanında 2 puan bırakmasıyla birlikte Tudor'a yaptığı oyuncu değişiklikleri ve oyununu okuyamaması ile ilgili eleştiriler yönetilmeye başlandı. Konuyla alakalı G.Saray'ın eski oyuncusu Hasan Şaş açıklamalarda bulundu.

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Antalyaspor karşısına 4'te 4 hedefi ile çıkan ancak sahadan 1 puanla ayrılan Galatasaray'da dünkü futbol eleştiri aldı. Teknik Direktör Tudor henüz ilk deplasman beraberliğinde bazı çevrelerce eleştirilmeye başlandı

İlk 3 karşılaşmada yüksek temposu ve ortaya koyduğu mücadeleci futboluyla alkış alan Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında kayıpları oynadı. Maç boyunca etkili bir performans gösteremeyen Sarı-Kırmızılı ekip sahadan 1 puan ile ayrılırken, Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu  yaptığı oyuncu değişikleriyle eleştirilerin hedefi oldu. Yeni sezon öncesinde takıma katılan ve Sneijder'in görevini üstlenmesi beklenen Belhanda, Antalyaspor karşısında etkisiz futboluna rağmen 88 dakika sahada kalması ve O'nun yerine N'diaye'yi çıkartıp Selçuk'u oyuna alması büyük bir hata olarak değerlendirildi.

Hırvat teknik adamın özellikle rakip defansı etkisiz hale getirebilecek yeni transfer Feghouli'yi de son 7 dakikada oyuna sürmesi eleştiri yöneltilen diğer bir konu oldu. İlk dişli rakibi karşısında puan kaybına uğrayan Sarı-Kırmızı ekip sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesinde akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Galatasaray'ın efsanevi futbolcularından Hasan Şaş, 2 puan bırakılan Antalyaspor deplasmanının ardından DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

"BELHANDA'NIN ÇIKIP, N'DİAYE'NİN 10 NUMARAYA GEÇMESİ GEREKİRDİ"

Dünkü karşılaşmada Tudor'un oyuncu değişiklikleriyle ilgili konuşan Hasan Şaş, "N'diaye'nin çıkışı güzel olmadı. O'nun yerine Belhanda'nın çıkması gerekirdi. Selçuk orta sahaya çekildiKten sonra 10 numara pozisyonuna N'diaye'nin alınması daha iyi olurdu. Dünkü maçta Gomis ileri uçta çok yalnız kaldı. Orta sahada daha çok koşan N'diaye'nin Gomis'in arkasına gelmesi daha iyi olabilirdi" dedi.

"SELÇUK'A HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Sezon başından itibaren eleştiri oklarının hedefinde olan Selçuk İnan ile ilgili de açıklamalarda bulunan Şaş, "Selçuk'un burada 7'nci senesi. Bu çocuk burada şampiyonluklar kazandı. Bence Selçuk'a haksızlık yapılıyor. Kötü oynayabilir. Zamanında yanında Melo gibi bir adam vardı. Selçuk daha özgür oynuyordu. Şimdi ise tek başına kaldı" açıklamasında bulundu. 

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