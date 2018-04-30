Hasan Şaş, şampiyonluk havasına girilmemesi gerektiği görüşünde

Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş galibiyeti sonrasında şampiyonluk havasına girilmemesi yönünde uyarı yapan Hasan Şaş, "Size şampiyon oldunuz, tebrikler mesajı gelecektir. Hadi hadi işi bitirdiniz diye söyleyeceklerdir. Bunlara itibar etmeyin, tuzağa düşmeyin. Biz maç kazandık, şampiyonluğu değil. Son 270 dk, konsantrasyon..." ifadelerini kullandı.

İşte Hasan Şaş'ın paylaşımı;