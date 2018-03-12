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Hasan Şaş tribünde fenalaştı yardımına Abdurrahim Albayrak koştu

Konyaspor maçını tribünden takip eden Hasan Şaş, fenalık geçirdi...

  • StarSpor
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Galatasaray'ın Atiker Konyaspor ikle oynadığı mücadeleyi tribünden takip eden Sarı Kırmızılıların yardımcı antrenörü Hasan Şaş, kısa süreli fenalık geçirdi. Oyuncu eşlerinin bulunduğu bölümde maçı izlerken fenalaşan Hasan Şaş'a doktorlar anında müdahele etti. Sportif AŞ Yöneticisi Abdurrahim Albayrak da elini Şaş'ın alnına koyarak durumunu kontrol etti. Fatih Terim sahaya 3 yardımcı ile çıktığı için Hasan Şaş mücadeleyi tribünden seyrediyordu.

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