Hasan Şaş'tan açıklama! 'İyiyim, merak edilecek bir şey yok'
Konyaspor maçında kısa süreli rahatsızlık yaşayan Hasan Şaş, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray'da dün geceki maç sırasında tribünde olan Hasan Şaş rahatsızlık geçirmişti.
Mücadeleyi yedek kulübesinin hemen arkasında izleyen Hasan Şaş, kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Hasan Şaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Instagram hesabından paylaşımda bulunan Hasan Şaş, "İyiyim, merak edilecek bir şey yok. Yola devam..." mesajını paylaştı.
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