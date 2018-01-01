Hasan Yavuz Bakır: Bize Yusuf Yazıcı'yı bile verseler bu konuda cevabımız olumsuz olacaktır

Çaykur Rizespor kulübü basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır düzenlediği basın toplantısında takımlarının mali durumu ve transferlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakır, "Trabzonspor ile geçen sezon sonu yaşananlardan ötürü ilişkilerimizi dondurmuşuz. Bize Yusuf Yazıcı'yı bile verseler bu konuda cevabımız olumsuz olacaktır" dedi.

Çaykur Rizespor kulübü basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ve kulüp mali işler sorumlusu Ali Haydar Er, Mehmet Cengiz Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Çaykur Rizespor'un mali durumu ve transferler ele alındı.

"TRABZON VE RİZE KARDEŞ KENTTİR"

Trabzon ve Rize'nin komşu kent ve kardeş olduğunu belirten Çaykur Rizespor kulübü basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Ancak Trabzonspor ve Çaykur Rizespor olayını bundan ayrı ele almamız gerekiyor. Geçen yıl yaşanan olaylardan sonra iki kulüp arasındaki ilişkiler dondurulmuştur. Trabzonspor ile herhangi bir oyuncu için transfer görüşmesi yapmadık. Yeşil-Mavili taraftarlarımıza saygısızlık olarak görüleceği için bu kulüple transfer görüşmelerine sıcak bakmıyoruz. Taraftarımızın yaşadığı hayal kırıklığından sonra böyle bir olayı biz yönetim olarak gündeme dahi getirmek istemiyoruz. Bunu taraftarlarımıza bir saygısızlık olarak gördüğümüzden dolayı böyle bir düşüncemiz yoktur. Bize Yusuf Yazıcı'yı bile verseler bu konuda cevabımız olumsuz olacaktır. Çünkü taraftarımızın hayal kırıklığı hala çok sıcak ve bu konuda yönetim olarak onları üzecek bir durum içerisinde bulunmayacağımız konusunda gönülleri rahat olsunlar" diye konuştu.

"DEVRE ARASI TRANSFER ZOR"

Çaykur Rizespor'un Süper Lig hedefleri yolunda hedeflerinden sapmadan çalıştığını belirten Bakır, "Biz başkanımız Hasan Kemal Yardımcı yönetiminde ve büyüklerimizin katkılarıyla şartlarımızı sonuna kadar zorlayacağız. Çaykur Rizespor'un büyüklüğü doğrultusunda taraftarlarımızın beklentilerine karşılık vermek üzere çalıyoruz. Herkesin bildiği üzere devre arasında transfer yapmak çok zordur. İstenen mali şartlarda bir futbolcu bulmak bu dönemde zor. Ancak hummalı bir şekilde teknik direktörümüzün direktifleri doğrultusunda alternatifler üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda şu ana kadar sadece Galip Güzel ile anlaşma sağlandı. Bu bir gecikme olarak algılansa da şu an resmi olarak transfer sezonu açılmadı. Orta saha, defans ve forvet hattına yapılacak transfer için komitemiz çalışmalarını sürdürüyor. Takımımıza Süper Lig'e yükselmek hedefi doğrultusunda direk katkı sağlayacak nokta transfer yapmak için uğraşıyoruz" dedi.

"MALİ DURUMUMUZ ORTADA"

Çaykur Rizespor, Süper Lig maliyetinde bir takım olduğunu hatırlatan Bakır, "Ancak mali durumumuzda ortada. TFF 1.Lig'de de uymamız gereken kriterler var. Elimizdeki yabancı oyunculardan sadece 5 tanesini oynatabiliyoruz. Yabancı oyuncular ne kadar iyi performans gösterseler de oynatabileceğimiz sayı belli ve bu nedenle yabancı oyuncu sayısını azaltmayı düşünüyoruz. Bunun yanında ilk yarıda takımımıza katkı sağlayamayan futbolcuları başka bir kulübe satmak veya kiralamak için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.