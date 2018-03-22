Hatay Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da farklı kazandı
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında İtalya temsilcisi Reyer'i 74-54 yendi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında İtalya temsilcisi Reyer'i 74-54 yendi.
Müsabakanın rövanşı, 29 Mart Perşembe günü İtalya'da oynanacak.
Salon: Antakya
Hakemler: Mart Uuehendrik (Estonya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Marek Kukelcik (Slovakya)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 4, Paris 13, Mitchell 17, Snytsina 17, Hülya Çoklar, Bahar Öztürk 7, Merve Aydın, Ben Abdelkader 16, Mircheva
Reyer: Micovic 3, Bestagno, Carangelo 6, Kacerik, Williams 12, De Pretto 4, Ruzickova 6, Dotto 5, Little 5, Walker 13
1. Periyot: 17-12
Devre: 37-21
3. Periyot: 56-43
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