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Hatay Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da farklı kazandı

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında İtalya temsilcisi Reyer'i 74-54 yendi.

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Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında İtalya temsilcisi Reyer'i 74-54 yendi.

Müsabakanın rövanşı, 29 Mart Perşembe günü İtalya'da oynanacak.

Salon: Antakya

Hakemler: Mart Uuehendrik (Estonya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Marek Kukelcik (Slovakya)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 4, Paris 13, Mitchell 17, Snytsina 17, Hülya Çoklar, Bahar Öztürk 7, Merve Aydın, Ben Abdelkader 16, Mircheva

Reyer: Micovic 3, Bestagno, Carangelo 6, Kacerik, Williams 12, De Pretto 4, Ruzickova 6, Dotto 5, Little 5, Walker 13

1. Periyot: 17-12

Devre: 37-21

3. Periyot: 56-43 

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