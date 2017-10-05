Hatem Ben Arfa devre arasında Fenerbahçe'ye gelecek

PSG'de kadro dışı kalan Fransız yıldızın menajeri Sarı-Laciverti yöneticilere, "Ben Arfa burada çok mutsuz. Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor" mesajı gönderdi.

Her transfer döneminde gündeme gelen, ancak bir türlü ikna edilemeyen Hatem Ben Arfa konusunda Fenerbahçe ocak ayını bekliyor... Müjdeli haber; Fransız yıldız cephesinden geldi.

Hatem Ben Arfa'nın menajeri Michel Ouazine, Sarı-Lacivertli idarecilerle temas kurdu. PSG'de kadro dışı kalan, B Takım ile antrenmana çıkan yıldız futbolcunun şu andaki konumundan dolayı mutsuz olduğunu dile getiren menajer Ouazine, "Hala onu kadronuza katmak istiyorsanız, devre arasında görüşmelere yeniden başlayabiliriz. Gelmeyi çok istiyor" dedi.

Bu sürpriz gelişme üzerine Fenerbahçe yönetimi, Hatem Ben Arfa transferini tekrar masaya yatırdı. Ben Arfa'nın talebi teknik direktör Aykut Kocaman'a iletildi. Tecrübeli hoca da "Onun gibi bir oyuncu fark yaratır" dedi.

Başkan Aziz Yıldırım'ın da onay vermesiyle birlikte Hatem Ben Arfa için ocak ayında bir hamle daha yapılması kararlaştırıldı.

Fenerbahçe; yaz transfer döneminde uzun süre Ben Arfa'nın peşinden koşmuştu. Ancak Fransız yıldız, PSG'den yaklaşık 13 milyon euro alacağı olduğunu, bunu tahsil etmeden teklifleri değerlendirmeyeceğini söylemişti. Bu kez Ben Arfa'nın, Fener'e gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

(Posta)