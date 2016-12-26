Hatem Ben Arfa kimdir? İşte Ben Arfa'nın kariyeri ve golleri

Fenerbahçe Hatem Ben Arfa transferinde sona çok yakın. Diego’nun gidişiyle 10 numara eksikliği çeken Fenerbahçe yıldız futbolcu Hatem Ben Arfa peşinde. Hatem Ben Arfa kimdir? Hatem Ben Arfa kariyeri haberimizde. Spor basınına düşen haberlere göre, sarı-lacivertli yöneticiler uzun süredir peşinde oldukları Hatem Ben Arfa ile her konuda anlaşma sağladı. Bip Spor'un haberine göre; 10 numara bölgesine takviye yapmayı planyan yönetim, Hatem Ben Arfa için PSG'yi ikna etti. Yıldız futbolcu artık Sarı Lacivertliformayı giymeye çok yakın.

Fransız devi PSG’nin 40 milyon Euro’ya Draxler’i kadrosuna katmasının ardından Hatem Ben Arfa ile yolları ayırmaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Bu transfer için Katar emirini devreye sokan sarı-lacivertli yöneticiler, PSG'den Ben Arfa'yı istedi. Fransız devi, Ben Arfa'yı 6 ay için kiralamayı kabul etti. 29 yaşındaki oyuncu da İstanbul'a gelmek için hazır bekliyor.

HATEM BEN ARFA KİMDİR? BEN ARFA KARİYERİ

Hatem Ben Arfa kimdir? 29 yaşındaki yıldız futbolcunun geçmişinde birçok başarı bulunuyor. Ünlü kulüplerin formalarını giyen Ben Arfa’nın kariyeri bir hayli parlak. Fenerbahçe formasıyla etkili olacağına inanılan Ben Arfa’nın kariyerini sizler için derledik.

7 Mart 1987 tarihinde Fransa’nın Clamart kentinde dünyaya gelen Hatem Ben Arfa, Tunus asıllı. Orta sahanın on numara diye tabir edilen bölgesinde oynayan Ben Arfa, zaman zaman forvette ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Sol ayağını etkili kullanan yıldız futbolcu Olympique Lyon altyapısında futbol yaşantısına başladı. Lyon ile profesyonel futbol yaşantısına başlayan Ben Arfa bu kulüpte parladı. Lyon formasıyla 85 maça çıkan Ben Arfa 11 gol atıp 9 asist yaptı.

12 milyon Euro bonservis karşılığında Marsilya’ya transfer oldu. Marsilya’da bir dönem oynadıktan sonra Newcastle United’a kiralandı. İngiliz ekibi N.United sonrasında Ben Arfa’nın bonservisini aldı. Ancak genç oyuncunun kariyeri Newcastle’da düşüşe geçti. Kadroda kendisine yer bulamayan Hatem Ben Arfa bir diğer İngiliz ekibi Hull City’e kiralandı. Hull City şansını da değerlendiremeyen Ben Arfa’ı Newcastle bonservissiz bırakmak zorunda kaldı. 2015 yılının yaz aylarında Hatem Ben Arfa ülkesinin Nice takımın yolunu tuttu. Burada adeta yeniden küllerinden doğan Ben Arfa 37 maçta 18 gol 6 asist yaptı ve yıldızlaştı. Geçtiğimiz yaz bonservissiz bir şekilde PSG’ye transfer olan Ben Arfa, burada 18 maçta 1 gol 2 asistlik bir performans sergileyebildi.

BEN ARFA’NIN KULÜPLERE GÖRE PERFORMANSI

O.Marsilya – 91 maç, 15 gol, 12 asist

Newcastle United – 86 maç, 14 gol, 16 asist

O.Lyon – 85 maç, 11 gol, 9 asist

Nice – 37 maç, 18 gol, 6 asist

PSG – 18 maç, 1 gol, 2 asist

Hull City – 9 maç, 1 asist