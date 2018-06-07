Hatem Ben Arfa köşe yazarlığı yapacak

Hatem Ben Arfa'nın talipleri artıyor... Fransız maestro için son olarak Meksika'nın Tigres takımının devreye girdiği belirtildi.

La Liga'dan Sevilla, Real Betis, Valencia ve Villarreal de Ben Arfa ile ilgileniyor.

PSG ile sözleşmesi sona eren Hatem Ben Arfa için Fenerbahçe'nin de girişimde bulunacağı ifade ediliyor.

HATEM BEN ARFA'DAN SÜPRİZ KARAR

Paris Saint Germain'deki sözleşmesi sona eren ve kariyerine henüz hangi takımda devam edeceği açıklanmayan Hatem Ben Arfa, sürpriz bir karar aldı.

Hatem Ben Arfa, 2018 Dünya Kupası için France Football ekibinde yer alacak. Hatem Ben Arfa'nın Dünya Kupası boyunca France Football için köşe yazarlığı yapacak.

Fenerbahçe, Marsilya başta olmak üzere birçok talibi bulunan Ben Arfa'nın, yeni takımıyla ilgili kararını Dünya Kupası'nda önce mi, sonra mı vereceği ise belirsizliğini koruyor.