Hatem Ben Arfa, PAF takıma gönderildi!

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe başta olmak üzere Türk takımları ile anılan Fransız yıldız, geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'de kalacağını açıklamıştı.

30 yaşındaki yıldız futbolcunun takımda kalacağını açıklamasının ardından PSG, Ben Arfa'yı PAF takıma gönderdi.

KALMAK İÇİN DİRENDİ!

Fransız ekibiyle sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Ben Arfa'nın sözleşme süresi içinde PAF takım ile antrenmanlara çıkması bekleniyor. Ben Arfa, PSG'nin baskılarına rağmen takımda kalmak için ısrar etmiş ve kendisine gelen teklifleri geri çevirmişti.