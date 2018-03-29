Hatem Ben Arfa, sosyal medya hesabından PSG'ye veda ettiğini açıkladı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uzun süre çalışmalar yaptığı Fransız yıldız Ben Arfa, sosyal medyadan PSG'ye veda etti.

İşte Ben Arfa'nın yayınladığı mesaj:

"PSG maceramın sonuna geldim. Zor zamanlara rağmen bu formayı giydiğim için mutluyum. Güzel hatıraları her zaman aklımda tutacağım. Tüm taraftarlara teşekkür ederim. Bu kulübü hep seveceğim."