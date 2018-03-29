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Hatem Ben Arfa, sosyal medya hesabından PSG'ye veda ettiğini açıkladı

Fenerbahçe'nin transfer etmek için çalışmalar yaptığı PSG'nin Fransız yıldızı Ben Arfa, sosyal medyadan PSG'ye veda ettiğini açıkladı.

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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uzun süre çalışmalar yaptığı Fransız yıldız Ben Arfa, sosyal medyadan PSG'ye veda etti.

İşte Ben Arfa'nın yayınladığı mesaj:

"PSG maceramın sonuna geldim. Zor zamanlara rağmen bu formayı giydiğim için mutluyum. Güzel hatıraları her zaman aklımda tutacağım. Tüm taraftarlara teşekkür ederim. Bu kulübü hep seveceğim."

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