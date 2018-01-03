Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hatem Ben Arfa, transferi için PSG'den anlayış bekliyor

Sarı-Lacivertliler’in prensip anlaşmasına vardığı ve kulübü PSG ile olan sorunlarını çözmesini beklediği Hatem Ben Arfa gaza bastı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu hafta içerisinde menajeri aracılığıyla Fransız temsilcisiyle masaya oturup, alacağı olan 10 milyon Euro’luk paranın ödeme planının şekillenmesini isteyen Ben Arfa, “Bir an önce yaşanan sıkıntıların son bulmasını istiyorum. PSG’nin buna bir çözüm bulması gerek. Futbolu çok özledim” dediği öğrenildi.

30 yaşındaki Fransız oyuncunun bonservis bedeli olmadan Kanarya’ya imza atması hedefleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 02.01.2018

Derin Analiz - 02.01.2018

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

2050'den sonra artık çikolata yiyemeyeceğiz

2050'den sonra artık çikolata yiyemeyeceğiz

Öğrenciler örümcek drone yaptı

Öğrenciler örümcek drone yaptı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA