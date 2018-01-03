Hatem Ben Arfa, transferi için PSG'den anlayış bekliyor
Sarı-Lacivertliler’in prensip anlaşmasına vardığı ve kulübü PSG ile olan sorunlarını çözmesini beklediği Hatem Ben Arfa gaza bastı.
Bu hafta içerisinde menajeri aracılığıyla Fransız temsilcisiyle masaya oturup, alacağı olan 10 milyon Euro’luk paranın ödeme planının şekillenmesini isteyen Ben Arfa, “Bir an önce yaşanan sıkıntıların son bulmasını istiyorum. PSG’nin buna bir çözüm bulması gerek. Futbolu çok özledim” dediği öğrenildi.
30 yaşındaki Fransız oyuncunun bonservis bedeli olmadan Kanarya’ya imza atması hedefleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.