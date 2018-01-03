Hatem Ben Arfa, transferi için PSG'den anlayış bekliyor

Bu hafta içerisinde menajeri aracılığıyla Fransız temsilcisiyle masaya oturup, alacağı olan 10 milyon Euro’luk paranın ödeme planının şekillenmesini isteyen Ben Arfa, “Bir an önce yaşanan sıkıntıların son bulmasını istiyorum. PSG’nin buna bir çözüm bulması gerek. Futbolu çok özledim” dediği öğrenildi.

30 yaşındaki Fransız oyuncunun bonservis bedeli olmadan Kanarya’ya imza atması hedefleniyor.