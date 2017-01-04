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Hatem Ben Arfa'dan F.Bahçe'ye haber var!

Fenerbahçe'ye Hatem Ben Arfa'dan gelen kötü haberlere bir yenisi daha eklendi.

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Paris Saint-Germain kulübü tarafýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Ben Arfa, kulüpte kalacaðýný açýkladý.

Ýlk devrede fazla forma þansý bulamadýðýný ve iyi bir dönem geçirmediðini belirten Ben Arfa, buna raðmen "Hayatta bazen daha fazla savaþmanýz gereken zamanlar vardýr. Bunlar sizin meydan okuma zamanlarýnýzdýr." sözleriyle ikinci devrede daha fazla süre almak için Paris ekibinde kalacaðýný belirtti. Yetenekli futbolcu gelecek için hala kendine güven duyduðunu da sözlerine ekledi.

Ben Arfa'da umduðunu bulamayan ve rotayý Trabzonsporlu Mehmet Ekici'ye çeviren sarý-lacivertliler, takýma yapýlacak diðer takviyeler için yeni bir liste üzerinde çalýþmalarýný sürdürüyor. Teknik direktör Dick Advocaat'ýn yönetime sunduðu liste doðrultusunda görüþmeler gizlilikle yürütülüyor.

Sarý-lacivertliler daha önce Ukrayna'nýn Shakhtar Donetsk takýmýndan Oleksandr Karavayev'i kiralamýþtý. 24 yaþýndaki Ukraynalý futbolcunun Antalya kampýna katýlmasý bekleniyor. Advocaat takýma yeni katýlacak diðer oyuncularýn da mümkünse kampa yetiþmesini yönetimden talep etti.

Kaynak: MÝLLÝYET

 

 

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