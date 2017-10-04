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Hatem Ben Arfa'nın menajeri Fenerbahçe'ye haber gönderdi

Fenerbahçe'nin PSG'de kadro dışı kalan ve büyük sıkıntı yaşayan Hatem Ben Arfa'nın menajeri Ouazine ile görüşmelerin yeniden başlayacağı kaydedildi.

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Süper Lig'de 7 haftada lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan ve çok büyük bir sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı- Lacivertli yönetimin çok uzun sürer görüşmelere rağmen kadrosuna katmayı başaramadığı PSG'li Hatem Ben Arfa'dan Fenerbahçe yönetimine haber geldi.

YENİDEN BAŞLAYABİLİRİZ

Fransız yıldızın menajeri Michel Ouazine'in Sarı-Lacivertli yöneticilere, "Hatem şu andaki konumundan dolayı çok mutsuz. Devre arasında transfer görüşmelerine yeniden başlayabiliriz" dediği öğrenildi.

B TAKIMIYLA İDMAN YAPIYOR

F.bahçe'nin ısrarcı tavrına rağmen Türkiye'ye gelmeyi bir türlü kabul etmeyen Fransız yıldız kısa bir süre önce PSG'de kadro dışı kalmıştı. Yıldız futbolcu B Takımı'yla çalışmalarını sürdürüyor.

BU KEZ OCAK AYINDA BİTER!

Artık takımdan ayrılmaya karar veren Ben Arfa'nın bu kez Fenerbahçe'ye gelmeye daha sıcak bakabileceği belirtiliyor. Fransız basını da artık bu transferin Ocak ayında bitebileceğini vurguluyor.

KOCAMAN'IN BÜYÜK GÖZDESİ

Aykut Kocaman transfer döneminin ilk gününden bu yana Hatem Ben Arfa'nın transferi için çok ısrarcı olmuş fakat görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

DERTLERE İLAÇ OLUR

Avrupa futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olan Hatem Ben Arfa, Fenerbahçe'nin hücumda yaşadığı sorunlara çözüm olacak bir isim.

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