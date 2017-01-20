Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Arda Turan özel hayatı ile ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan, Alem Dergisi'ne çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2014-2016 arasında Aslıhan Doğan ile aşk yaşayan Arda Turan şu an yalnız olduğunu da söyledi.
 
* “Aile kurmayı istiyorum. Bunlar çok kritik ve değerli kararlar. Doğru zamanda doğru insanla verilmesi gerek. Her verdiğim kararın da isabetli olduğunu düşünmüyorum.”
 
* “Hayalim şu; Beyoğlu’nda bir kızla çarpışıyorsun, kitapları yere düşüyor. Ona aşık oluyorsun. İşte böyle bir aşk bekliyorum. Ve buna inanıyorum.”
 
* “Hayatımda her şeyi tutku ve heyecanla yaptım. Özel hayatta da buna ihtiyacım var. Sevilip-sevilmeme konusunu hiç düşünmüyorum. Ama ben hep sevmeyi düşünüyorum.”

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

25 maddede referandumda neden 'evet'

25 maddede referandumda neden 'evet'

Denizden çıkarılan canavarlar

Denizden çıkarılan canavarlar

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA