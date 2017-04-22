Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bruma AEL Limassol'un maçını izlemek için Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bruma, ağabeyi Mesca’nın maçını canlı takip etmek için Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Bruma, bir günlük Kıbrıs kaçamağı yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Kıbrıs Rum Kesimi Ligi’nde mücadele eden AEL Limassol takımında forma giyen ağabeyi Mesca’nın maçını izlemek için Kıbrıs’a gitti. Özel bir uçakla KKTC Ercan Havaalanı’na inen Portekizli futbolcu, buradan kendisini bekleyen özel bir araçla Rum bölgesine geçti.

Metehan sınır kapısından Güney’e geçen Bruma, çarşamba akşamı AEL Limassol’un APOEL ile oynadığı maçı izledi. Kıbrıs Rum Kesimi Kupası çeyrek finalindeki karşılaşmada Bruma’nın kardeşi Mesca 55 dakika forma giyerken, müsabaka 1-1 sona erdi. Kardeşi ile maç sonunda bir araya gelen Bruma, daha sonra aynı yoldan İstanbul’a döndü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Yenilen pehlivan güreşe doymaz, CHP'de kakafoni hakim, kimin ne söylediği belli değil

Başbakan Yıldırım: Yenilen pehlivan güreşe doymaz, CHP'de kakafoni hakim, kimin ne söylediği belli değil

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA