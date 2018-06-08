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Hayrettin Hacısalihoğlu: Abdülkadir'e İtalya ve İngiltere'den teklifler var

Hacısalihoğlu: İngiltere ve İtalya’daki kulüplerden öneriler geldi. ‘Satmayı düşünmüyoruz’ dememize rağmen fiyatı artışı önerdiler.

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TRABZONSPOR Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Abdülkadir’e İngiltere ve İtalya’dan teklifler olduğunu doğruladı. Hacısalihoğlu şöyle konuştu: Abdülkadir’e gerek İngiltere’den sözle teklifler var. Menajerler gelip, ‘Satmayı düşünür müsünüz’ diye soruyorlar. ‘Şu anda düşünmüyoruz’ dememize karşın her söylediğimizde de rakam artarak karşımıza geldi.

BURAK YILMAZ’LA GÖRÜŞECEĞİZ

Burak Yılmaz ile görüşüp fikirlerini alacağız. İstanbul takımlarının onu istemesi doğaldır. Onun bize söyleyecekleri ve bizim ona söyleyeceklerimiz önemli. Buna göre transferi şekillenir. Onur’un feda yapması bizi sevindirir. 

(Aksam)

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