Hayrettin Hacısalihoğlu: Kulüp kurulduğu günden bu yana en zor dönem yaşanıyor

TRABZONSPOR’DA 8 Nisan’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi başkan adayı Ahmet Ağaoğlu’nun listesinde olan isimler belli oldu. Listede yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu şu açıklamaları yaptı: Belki de kulüp kurulduğu günden bu yana en zor dönem yaşanıyor. Bunun üstesinden ne kadar gelinebilir, hep beraber nasıl gayret edip çözeriz, bunun çalışmasında olacağız. Ne kadar başarırız onu bilemiyorum, tahmin etmek de zor. Tüm iyi niyetimiz ve Trabzonspor sevgisiyle bunu yapmak için uğraşacağız. Buradaki destek yönetime değil, Trabzonspor’a olacaktır. Herkes destek vermeli.

ŞİMDİ ÖZVERİ DÖNEMİ

Bugünkü şartların zorluğunun herkes farkında. Bu şartlarda zor bir göreve talip olduk. Hep beraber bu zorlukları aşacağız. İnşallah sonunda ama bir, ama üç, ama beş yıl sonra Trabzonspor eski mutlu günlerine kavuşacaktır. Başka dönemlerden bu dönemi lütfen farklı algılayın. Bu bir fedakarlık, bir çalışma, bir özveri dönemidir.

Ağaoğlu'nun listesi belli

TRABZONSPOR’DA Başkan adayı Ahmet Ağaoğlu’nun listesi belirlendi. Bordo-Mavililer’in efsanesi Özkan Sümer, genel koordinatör ve Ağaoğlu’nun başdanışmanı olacak. Listedeki isimler şöyle: Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Yalçın Orhan, Emin Kahraman, Haluk Şahin, Mesut Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem, Zeyyat Kafkas, Müminhan Bilgin, Ertuğrul Doğan, Serdar Ekrem Şirin.

Renk seçimi yapıldı

TRABZON’DA 8 Nisan’da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde renk seçimi yapıldı. Ahmet Ağaoğlu’nu temsil eden Ömer Sağıroğlu bordo, diğer aday Metin Kaya ise mavi pusulanın sahibi oldu.

(Aksam)