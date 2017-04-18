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Hazard: Conte bazen saha kenarında deli ediyor

Real Madrid ve birçok kulüple ismi anılan Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard, transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

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Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Eden Hazard, İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu.

"BAŞKA RÜYALARI YAŞAMAK..."

Transfer haberlerinin sorulması üzerine şaşırtıcı bir yanıt veren Eden Hazard, "Başka takımlarda oynamak, başka rüyaları yaşamak için her zaman bir gayret oluyor fakat ben şimdiye odaklandım. Chelsea ile 2020'ye kadar sözleşmem var. İlk önce bu yılı Chelsea ile iyi bitirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"KİMSE İSTEMİYORDU"

İsminin geçtiği kulüplerle ilgili değerlendirme yapan Belçikalı yıldız, "PSG doğru olmasa da Real Madrid ve belki de Bayern Münih'in ilgileri doğru olabilir. Geçtiğimiz yıl kimse istemiyordu" şeklinde konuştu.

"BAZEN DELİ EDİYOR"

Chelsea'nin teknik direktörü Antonio Conte ile olan ilişkileri hakkında konuşan Hazard, "Bazen saha kenarında beni delirtiyor. Her zaman bağırıyor. Oyuncuları sürekli uyarıyor ve bizi bu sezon başarılı kıldı. Oyuncular sırasında her şeyi vermemizi sağlıyor." dedi.

Premier Lig ekibiyle 5. sezonunu geçiren Eden Hazard, 35 maçta 14 gol attı ve 6 asist yaptı.

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