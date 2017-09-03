Hazırlık maçında Alanyaspor Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti

Antalyaspor, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı maçlar için lige verilen arada bir başka Antalya temsilcisi Süper Lig ekibi Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Regnum Carya Hotel’in futbol sahasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 golsüz sona ererken, M’billa Etame 77. dakikada meşin yuvarlağı kırmızı-beyazlıların ağlarına göndererek 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca mücadele Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Sakatlığı sebebiyle ameliyat olan ve uzun süre sahalarda yer alamayan Jeremy Menez de Alanyaspor karşısında forma giydi.

Vainqueur hazırlık maçını izledi

Antalyaspor’un İtalya’nın Roma takımından yeni transferi William Vainqueur’de Antalya’ya geldikten sonra yeni takımının Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçının ikinci yarısını tribünden izledi. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı.