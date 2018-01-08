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Hazırlık maçında Alanyaspor Elazığspor'a 2-0 mağlup oldu

Alanyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Elazığspor'a 2-0 yenildi.

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Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Isaac Sackey, Georgios Tzavellas, Fabrice Nsakala, Mamadou Fofana, Welinton, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Yusuf Serdar Çoban ve Junior Fernandes 11'iyle sahaya çıktı.

Elazığspor ise Soner Şahin, Adem Alkaşi, Sezgin Coşkun, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Andreas Tatos, Serkan Kurtuluş, Mertan Caner Öztürk ve Lamine Diarra 11'iyle sahada yer aldı.

Müsabakanın 26. dakikasında Welinton'un kendi kalesine attığı golle öne geçen Elazığspor, bu golden bir dakika sonra Emre Öztürk'le skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelede başka gol olmazken, Elazığspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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