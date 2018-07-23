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Hazırlık maçında Medipol Başakşehir, Eibar'ı 2-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, hazırlık maçında İspanyol ekibi Eibar'ı 2-0 yendi.

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Avusturya'nın Salzburg kentinde kamp çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler, hazırlık maçında Eibar ile karşılaştı.

Medipol Başakşehir rakibini İrfan Can Kahveci ve Mevlüt Erdinç'in ikinci yarıda attıkları gollerle 2-0 mağlup etti.

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