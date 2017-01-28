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Ümit Özat merhum İlhan Cavcav için Türkiye Kupası'nı hedef aldı

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat Türkiye Kupası'nı başkanımızın kabrine götürmek istiyoruz dedi.

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Özat, hayatını kaybeden başkan Cavcav, Gençlerbirliği'nin geleceği,  hedefleri ve antrenörlük mesleğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde  bulundu.
 
Gençlerbirliği'nde büyüdüğünü, babasının kongre üyesi olduğunu dile  getiren Ümit Özat, "Bizler emanetçiyiz ama emanete ihanet edecek insanlar  değiliz. Gençlerbirliği'nin ne demek olduğunu bilirim. Bu kulüp parçalanacak,  dağılacak bir kulüp olamaz, kimse de buna izin vermez. Murat ağabey başımızda,  yöneticilerimiz gelip gidiyor. Bu kulübü seven herkes daha fazla mesai harcıyor,  harcayacak da." ifadelerini kullandı.
 
Kımızı-siyahlı takımın başarısız olmasını isteyeceklerin çıkacağını  savunan Özat, şunları kaydetti:
 
"Bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Bu takımın başarısız olmasını  elbette isteyenler olacaktır. Burası köklü bir camia, bizim buna izin vermememiz  lazım. Rahmetli zamanında her şeye hakimdi ama şimdi biz 10 koldan işimize  sarılmalıyız, çaycısından bekçisine, aşçısından masörüne kadar."
 
"Tepetaklak gidersin"
 
Gençlerbirliği'nin, İlhan Cavcav'ın politikalarını devam ettirmek  zorunda olduğunu belirten Ümit Özat, "40 yılda biriktirdiğin 40 günde gider. Onu  kurtarmak için 40 günde biraz daha borçlanırsın. Ne olduğunu anlamazsın,  tepetaklak gidersin." uyarısını yaptı.
 
"Bu laflarımdan kim ne çıkarırsa çıkarsın." diyen Özat, şöyle devam  etti:
 
"Bizim gibi takımlar, bizler şampiyonluğa oynayamayız, oynamamalıyız.  Bu takım, bu bütçeyle transfer yaparak şampiyonluğa oynayamaz, bütçe dayanmaz.  Sonra bir bakmışsın para bitmiş, borçlanmışsın, tesis elden gitmiş. Üç katı bütçe  harcadığın zaman 40 yılda biriktirdiğin 40 günde gider. Onu kurtarmak için 40  günde biraz daha borçlanırsın, ne olduğunu anlamazsın, tepetaklak gidersin. Bu  kulüp Cavcav'ın politikalarını devam ettirmek zorunda. Nedir o, her sene minimum  ilk 10 arasında olacaksın, olursa ilk 5'e gireceksin, Türkiye Kupası'nda  gidebildiğin yere kadar gideceksin, her sene gelirin giderinden fazla olacak ve  oyuncu satabiliyorsan satacaksın, kendi yağınla kavrulacaksın. Bu kulüp çoğa  satarak, aza alarak, altyapıdan yetiştirerek, har vurup harman savurmayarak bu  duruma geldi. Bunları Gençlerbirliği'nin evladı olarak söylüyorum."
 
Şampiyon olmayı her teknik adamın isteyeceğine dikkati çeken Özat,  "Bana sorsalar 'Fenerbahçe takımıyla 4 sene üst üste şampiyon olmak mı, bir  Anadolu takımını şampiyon yapmak mı istersin?' Anadolu takımını şampiyon yapmak  çok daha değerli. Bursaspor 100 yılda bir çıktı." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Oyuncularla beraber heyecanı tatmak istiyorum"
 
Saha kenarında oyuncular gibi maçı yaşadığını dile getiren Özat,  "Oyunu yaşamak istiyorum. Diğeri, yaşayan ölü gibi oluyorsunuz. Oyuncularla  beraber oyunu yaşamak, heyecanı tatmak istiyorum. Devre arasında odaya gittiğimde  kışın bile iki atlet değiştiriyorum." ifadelerini kullandı.
 
"Aslında bir antrenör saha kenarında çok çırpınıyorsa takımda eksikler  var demektir." yorumunu yapan Özat, şunları kaydetti:
 
"Maçtaki çırpınışımın 50 katını belki antrenmanda yapıyorum,  anlatıyorum. Bizde altyapılar çok sağlıklı değil. Avrupa'daki oyuncu altyapıdan  gelirken öğrendiği için hoca da sistemin içinde olduğu için geçiyor ellerini  kollarını bağlıyor, takım elbisesini giyiyor, kravatını takıyor rahatça maç  izliyor. Ben, oyunu yaşamak, futbolcular gibi terlemek, soyunma odasına girince  sırılsıklam olmak isterim. Avrupa'da bu işler daha kolay. Yabancı hocalar  sistemin içinden geldikleri için burada başarılı olamıyorlar. Ülke futbolunda bir  düzen sistem olmadığı için hocaların kenardan oyuna müdahil olması gerekiyor."
 
Hedef, kupayı başkanın kabrine götürmek
 
Ümit Özat, Cavcav'ın her zaman kendileriyle olacağını belirterek, "En  büyük hedefimiz, ligde istediğimiz puana ulaşıp, nasip olursa T." dedi.
 
Ligde oynayacakları Osmanlıspor, Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor ve  Atiker Konyaspor maçlarından 6 puan çıkarmaları durumunda 1,5 puan ortalamasını  yakalayacaklarını, bu oranın da 34 maçta 51 puana denk geleceğini belirten Özat,  şöyle devam etti:
 
"Herkesin ligde kalmak için 9 galibiyete ihtiyacı var. Hedefimiz  elbette ilk 5-6 arasına girmek ama bu hedefe yürümenin en güzel yolu 35-36 puanı  bulup rahat rahat gitmek. Bu takımın 17 maçta 4 galibiyete ihtiyacı var. Herkesin maç fazlasıyla 21 puanı varken senin maç eksiğinle 22 puanın bulunuyor. Dört  maçtan alacağım 5-12 puan arası bu takımın önünü açacaktır."
 
Yarınki rakipleri Osmanlıspor'un iyi bir takım olduğunu ve başarılı  bir teknik adamın Ankara ekibini çalıştırdığını kaydeden Özat, şunları aktardı:
 
"Osmanlıspor geçen sezonun beşincisi, Atiker Konyaspor ise üçüncüsü.  Bunlar önemli takımlar, önemli bütçeleri var, önemli transferler yapmışlar,  dolayısıyla biz önce kazanmaya çalışacağız, olmazsa kaybetmeyeceğiz. Takım  oyununu becerirsek Osmanlıspor maçının da bizim adımıza iyi geçeceğine  inanıyorum. Umarım Ankara'ya yakışan güzel bir maç olur."
 
"Yedek kulübeleri mezar gibi"
 
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, statlardaki yedek  kulübelerinin zeminin altında yapılmasını eleştirerek, "Dünya kadar stat  yapılıyor ama yedek kulübesi mezar gibi. Durup maçı izleme şansın yok." ifadesini  kullandı.
 
Özat, "Sanki tribünler tamamen doluyor. 20 koltuk eksilt, tribünleri  biraz yukarıda yap, hoca da yukarıdan görsün, rahatça izlesin. Kulübede durup da  maçı izleme şansın yok, bildiğin mezar." eleştirisini yaptı.

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