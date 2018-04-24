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Hedef belli, Real Madrid 16, Bayern Münih 11. kez finale çıkmak istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacak Real Madrid 16, Bayern Münih ise 11'inci kez finale çıkmayı hedefliyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı  finalinde yarın karşılaşacak Real Madrid 16, Bayern Münih ise 11'inci kez finale  yükselmek istiyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı  finalinde, Almanya'nın Bayern Münih takımı, İspanyol kulübü Real Madrid'i yarın  TSİ 21.45'te konuk edecek. 1 Mayıs'taki rövanş maçına ise Real Madrid ev  sahipliği yapacak.

12 şampiyonlukla kupayı en fazla kaldıran takım olan Real Madrid, son  5 yılda 4'üncü, toplamda 16. kez finale çıkmak istiyor. Kupayı 5 kez kazanan  Bayern Münih ise 2013'ten bu yana ilk, toplamda 11. defa finale çıkmayı  hedefliyor.

Üst üste 8. kez Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına giren Real  Madrid ile son 7 yılda 6. defa adını yarı finale yazdıran Bayern Münih, daha önce  24 kez karşılaştı Bu maçlarda iki ekip de 11 galibiyet elde etti. 2 mücadele ise  berabere sonuçlandı. Real Madrid'in 37, Bayern Münih de 36 gole imza attı.

Kulüpler, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise 6 defa eşleşti. 1976,  1987, 2001, 2012'deki eşleşmeleri Bayern Münih kazanırken, 2000 ve 2014'te turu  atlayan taraf Real Madrid oldu.

İki takım son olarak geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde  karşı karşıya geldi. Bayern Münih'in sahası Allianz Arena'daki ilk maçı 2-1  kazanan Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan rövanşı aynı skorla kaybedince  eşleşmenin galibini belirlemek için uzatmaya gidildi. Uzatmalarda Cristiano  Ronaldo (2) ve Marco Asensio'nun golleriyle sahadan 4-2 galip ayrılan Real,  Bayern'i eledi.

Ronaldo kendiyle yarışıyor

Attığı 120 golle "Şampiyonlar Ligi tarihinin en skoreri" unvanının  sahibi Cristiano Ronaldo, kendine ait rekorları geliştirmeye çalışacak.

Bu sezon 15 kez ağları sarsan 33 yaşındaki Ronaldo, 3 gol daha atarsa  2013-14 sezonunda ele geçirdiği "bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan  futbolcu" rekorunu kıracak.

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11 karşılaşmada gol atan Portekizli  futbolcu, 9 maçlık serisi bulunan Ruud van Nistelrooy'dan aldığı rekoru, daha da  ileri taşımak istiyor.

Juventus eşleşmesindeki performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma  karşı 10 gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçen Ronaldo, Bayern Münih'e  karşı oynamayı da seviyor.

Juventus filelerini 7 maçta 10 kez havalandıran Ronaldo'nun, 6  karşılaşmaya çıktığı Bayern Münih'e karşı 9 golü bulunuyor. Bayern Münih'in, 65  dakikada bir gol yediği Ronaldo'ya dikkat etmesi gerekiyor.

Bayern Münih, Heynckes ile bir başka

Bayern Münih'teki 4. dönemi, 9 Ekim 2017'de başlayan 72 yaşındaki  teknik direktör Jupp Heynckes, 2011-2013 yıllarındaki 3. döneminde takımı peş  peşe Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

2011-12 sezonundaki yarı finalde Real Madrid'i eleyen ancak kupayı,  penaltı atışları sonunda yenildiği Chelsea'ye kaptıran Heynckes yönetimindeki  Bayern Münih, sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Bundesliga,  Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nda da şampiyonluğa ulaştı.

Bayern Münih, bu sezon da Heynckes yönetiminde çıktığı Şampiyonlar  Ligi maçlarında 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Alman teknik adam, takımının  çeyrek final ilk maçında Sevilla'yı 2-1 yenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir  ilke imza attı.

Bayern Münih'in kupaya uzandığı 2012-13 sezonundaki çeyrek final  eşleşmesinden itibaren üst üste 12 galibiyet alan Heynckes, Şampiyonlar Ligi  tarihinde bunu başaran ilk teknik direktör oldu.

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