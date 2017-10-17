Heerenveen yönetiminden futbolculara 'tek tip kıyafet' cezası
Heerenveen yönetimi, Utrecht'e 3-1 kaybettikleri maçın ardından takıma enteresan bir ceza verdi.
1 Ekim’de Ajax’a 4-0 yenilen, ardından da 14 Ekim’de Utrecht’e karşı 3-1 mağlup olan Heerenveen’de, futbolcuların gösterdikleri efor eleştirilince, yönetim ilginç bir ceza buldu.
Tüm dünyada çoğalan kaçma ve kurtulma efektli oyunları düşünen Heerenveen yönetimi, takımdaşlık duygusunu artırmak için tüm oyuncularına bu oyunu oynama zorunluluğu getirdi. Tüm futbolcular, turuncu hapishane elbiseleri giyerek bir hapishane aracına konuldular.
Futbolcular hep birlikte bu araçtan kurtulmaya ve herhangi bir yardım olmadan şehre dönmeye çalıştılar.
(Sporx)
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