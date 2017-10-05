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Heimir Hallgrimsson: Türkiye bize karşı Hırvatistan maçındaki gibi çıkacak

İzlanda Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, Türkiye ile birlikte yer aldıkları grubun son ana kadar her türlü gelişmeye açık olduğunu söyledi.

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Hallgrimsson, Türkiye ile 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I  Grubu 9. maçını yapacakları Yeni Eskişehir Stadı'nda düzenlediği basın  toplantısında, "Grubumuz son ana kadar her türlü gelişmeye açık. En ufak bir  hataya yer yok. İyi organize olmalıyız." dedi.

İyi performans ortaya koymaları gerektiğini vurgulayan İzlandalı  teknik adam, şunları kaydetti:

"Hata payımızı düşük tutup başarılı olabiliriz. Her zaman 3 puan  hedefiyle sahaya çıktık. Yarın da Türkiye karşısında bu düşünceyle sahada  olacağız. Türkiye, Hırvatistan maçındaki taktik ve oyuncu dizilişiyle sahada  olacaktır diye düşünüyorum. Güçlü ve zor bir takım karşısında mücadele  edeceğimizin bilincindeyiz."

Takım kaptanı Aron Einar Gunnarsson da Türkiye A Milli Futbol  Takımı'nın iyi ve organize bir ekip olduğunu belirterek, "Başarılı olmak için  sahaya çıkacaklar. Bizim de her durum karşısında A ve B planlarımız var. 3 puan  almak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

İzlanda taktik çalıştı

İzlanda Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye ile  Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçının  hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Eskişehir Stadı'nda teknik direktör Heimir Hallgrimsson  yönetimindeki idmanın ilk 30 dakikası basına açık tutuldu.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, taktik çalışmayla  sona erdiği öğrenildi.

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