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Serena Williams, Venus Williams'ı 2-0 mağlup etti

Kardeşi Venus Williams'ı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Serena Williams, en çok grand slam kazanan tenisçi oldu.

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Avustralya Açık finalinde Serena Williams, Venus Williams'ı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek tek kadınlar şampiyonu oldu
 
Serena Williams, bu zaferle birlikte yeniden 1 numaraya yükselerek tenis tarihinin en çok grand slam kazanan oyuncusu ünvanını da ele geçirdi. 

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