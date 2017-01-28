Serena Williams, Venus Williams'ı 2-0 mağlup etti
Kardeşi Venus Williams'ı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Serena Williams, en çok grand slam kazanan tenisçi oldu.
Avustralya Açık finalinde Serena Williams, Venus Williams'ı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek tek kadınlar şampiyonu oldu
Serena Williams, bu zaferle birlikte yeniden 1 numaraya yükselerek tenis tarihinin en çok grand slam kazanan oyuncusu ünvanını da ele geçirdi.
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