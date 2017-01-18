Milan Bonaventura ile nikah tazeledi
Serie A devi Milan, tecrübeli orta saha oyuncusu Bonaventura ile sözleşme yeniledi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
Milano ekibinin 2014'te Atalanta'dan kadrosuna kattığı Bonaventura, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 19 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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