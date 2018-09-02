Henry Onyekuru: Beklediğimiz sonuç bu değildi
Galatasaray'ın yeni isimlerindeen Henry Onyekuru, Trabzonspor maçının ardından konuştu.
Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği maçın ardından sahaya ilk 11 başlayan Henry Onyekuru'dan açıklamalar geldi.
Henry Onyekuru, Trabzonspor maçından sonra şu sözleri kullandı;
''FUTBOLDA BÖYLE SONUÇLAR VAR''
"İstediğimiz beklediğimiz skor değildi bu. Futbolda böyle sonuçlar vardır. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Artık, sonraki maçları düşüneceğiz."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.