Henry Onyekuru: Göztepe maçında daha iyi olacağım
Ankaragücü maçıyla Süper Lig'de ilk kez Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, Göztepe maçından daha iyi olacağını dile getirdi.
Süper Lig'de ilk kez Ankaragücü karşısında Galatasaray forması giyen Onyekuru, Göztepe maçı için de iddialı konuştu.
Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Yeni yeni form tutuyorum. Ankaragücü maçında performansımı tam olarak gösteremedim. Göztepe maçında daha iyi olacağımı düşünüyorum" dedi.
Yıldız oyuncu, Türkiye'nin en iyi takımının Galatasaray olduğunu sözlerine ekledi.
Henry Onyekuru, Süper Lig'in ilk haftasındaki Ankaragücü maçında 84 dakika oyunda kaldı.
(Takvim)
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