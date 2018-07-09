Henry Onyekuru kimdir son dakika Galatasaray’ın transferi Henry Onyekuru kaç yaşındadır? İşte Henry Onyekuru hakkında merak edilen ayrıntılar star.com.tr'de! Sezona bomba gibi başlamak isteyen Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendiriyor.Galatasaray geçen yıl Anderlecht'te kiralık oynayan Everton'ın sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Galatasaray Kulübü, golcü oyuncu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.Henüz 21 yaşında olan 1997 doğumlu oyuncu Nijerya doğumlu. Geçen sezon Everton'dan Anderlecht'e kiralanan Henry Onyekuru, ligde 19 karşılaşmada 9 gol kaydetti.

Galatasaray'ın ilk transferi Henry Onyekuru İstanbul'da!

Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı. Sarı-kırmızılı yönetim, Premier Lig ekibi Everton'un sol kanat ve forvette de görev yapabilen oyuncusu Henry Onyekuru'yu İstanbul'a getirdi. Bu sezon transferde sessiz ve derinden ilerleyen Galatasaray, ilk yabancısını İstanbul'a getirdi.

Everton 8 milyon euroya transfer etti

Nijerya Milli Takımı'nda da görev alan 21 yaşındaki sol kanat ve forvet oyuncusu, biraz önce Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ve transferinde son noktaya gelindi. Geçen sezon İngiliz ekibinin Belçika takımlarından KAS Eupen'den 8 milyon euroya transfer ettiği Henry, Anderlecht'e kiralandı. Ligde 19 karşılaşmada 9 golü bulunan Henry Onyekuru, Şampiyonlar Ligi'nde de grup aşamasında 6 karşılaşmada da forma giydi.

HENRY ONYEKURU KİMDİR?

Asıl adı Henry Chukwuemeka Onyekuru 5 Haziran 1997 Nijerya doğumlu. 1.75 boyundaki sol kanat oyuncusu aynı zamanda forvet de oynayabiliyor. Everton forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar kulübü ile profesyonel sözleşmesi bulunuyor.

Henry Onyekuru 2015-2016 yılında Belçika ekibi AS Eupen formasıyla 19 maçta 5 gol attı. Bir sezon sonra ise Onyekuru 41 maçta 25 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti. eçen sezon Anderlecht formasıyla 28 maçta 10 gol atan 1.75 boyundaki kanat oyuncusu Belçika Ligi'nen en genç oyuncusu seçildi.

Henry Onyekuru nasıl bir futbolcu?

Sol kanatta görev yapan ve forvet özellikleri ağır basan bir oyuncu profiline sahip olan Onyekuru, özellikle hızı ve çevikliğiyle dikkat çekiyor.

1.75 boyundaki genç oyuncu, oyun tarzı itibarıyla Galatasaray'da yeni bir Bruma etkisi yaratabilir.

Bonservisi Everton'da bulunan 21 yaşındaki oyuncunun adı daha önce Liverpool ve Arsenal'le de geçiyordu.

GALATASARAY'A TRANSFER OLDU

Sarı-kırmızılılar, bonservisi Everton'da bulunan Henry Onyekuru'nun işini bitirmek üzere... Nijerya Milli Takımı'nda da görev alan 21 yaşındaki sol kanat ve forvet oyuncusu, biraz önce Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ve transferinde son noktaya gelindi.