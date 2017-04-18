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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda final: Beşiktaş-Amasya Taşova

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Aziziye Belediyesi Termalspor'u 32-28 yenen Beşiktaş Mogaz, finalde Amasya Taşova YİBO'nun rakibi oldu.

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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Aziziye Belediyesi Termalspor'u 32-28 yenen Beşiktaş Mogaz, finalde Amasya Taşova YİBO'nun rakibi oldu.
 
Amasya Taşova YİBO ile Beşiktaş Mogaz arasındaki final maçı, yarın saat 17.00'de THF Spor Salonu'nda oynanacak.
 
Salon: THF
Hakemler: Hasan Kılıç, Özdemir Kaan Çınar
Aziziye Belediyesi Termalspor: Maksutov (Veysel Alkış), Emre Tosun 1, Stanislav 5, Zakharov 6, Dmitrii 4, Ersin Aslan, Vasyuk 1, Stetsyura 3, Rumiantsev 1, Gradan 1, Mert Makasoğlu 2, Babenkov 2, Arif Ufuk Çalık 2
Beşiktaş Mogaz: İbrahim Demir (Doğukan Karatay), Vrazalic 9, Pribak 8, Krsmancic 2, Buljubasic, Radojkovic 1, Nincevic 2, Ramazan Döne 9, Tolga Özbahar 1
İlk yarı: 14-15
İki dakika cezası alanlar: Dmitrii, Emre Tosun, Gradan, Stanislav (2), Arif Ufuk Çalık (Aziziye Belediyesi Termalspor), Ramazan Döne, Vrazalic (Beşiktaş Mogaz) 
 
AA

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