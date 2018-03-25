Hentbol Milli Takımından Litvanya zaferi
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 4. maçında Litvanya’yı 30-24 mağlup etti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 4. maçında Litvanya’yı 30-24 mağlup etti.
Aksaray'daki Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Türkiye, 15-10 önde bitirdi.
Bu sonuçla A Milli Kadın Hentbol Takımı grubundaki ilk galibiyetini alarak 3 puanla üçüncü sıraya yükselirken 2 puanda kalan Litvanya son sıraya geriledi. 6 puanlı İspanya'nın lider olduğu 4 takımlı grupta, Almanya 5 puanla 2. sırada bulunuyor.
(AA)
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