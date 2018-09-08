Hentbolda Erkekler Süper Kupa'yı Beşiktaş kazandı

Hentbolda Erkekler Süper Kupa'yı Göztepe'yi 30-25 yenen Beşiktaş Mogaz kazandı.

Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş Mogaz ile Türkiye Kupası finalisti Göztepe, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini 14-12 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakibini 30-25 mağlup ederek üst üste 5'inci, toplamda ise 15. kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Beşiktaş Mogaz'da 9 gol atan Ramazan Döne, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Karşılaşma iki kez durdu

Öte yandan, Süper Kupa maçında tribünlerde istenmeyen görüntüler de yaşlandı. Küfürlü tezahüratlar ve atılan patlayıcı maddeler nedeniyle karşılaşma ilk devre iki kez dururken, müsabakaya toplamda yaklaşık 15 dakika ara verildi.

Karşılaşmanın 8. ve 10. dakikalarında iki kez anons yapılarak taraftarlardan sakin olmaları istendi. Göztepeli oyuncular ve karşılaşmanın hakemleri Yunis Tokmak ve Serdar Özen, ikinci anonsun ardından soyunma odasına gitti.

Uygun ortamın sağlanmasının ardından oyuncular ve karşılaşmanın hakemleri tekrar sahaya gelirken, müsabakaya kaldığı yerden devam edildi.

Beşiktaş Mogaz, kupasını düzenlenen törenle aldı

THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

Beşiktaş Mogaz'a kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu verdi. Siyah-beyazlı oyuncular, madalyalarını ise başkan yardımcıları Mustafa Atak ve Levent İşler ile yönetim kurulu üyesi Cenker Doğan'dan aldı.

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da mutlu sona ulaşarak "üçleme" yapan Beşiktaş Mogaz'da oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Süper Kupa'da ikinci kez mücadele eden Göztepe'ye madalyalarını yönetim kurulu üyeleri Mehmet Nadi Pirci, Ömer Hançer ve Sercan Şenel takdim etti.