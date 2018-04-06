Her maç bir final
Sarı-Kırmızılılar’ın Brezilyalı sağ beki Mariano, “Ligde 7 hafta ve 4 şampiyonluk adayı var. Kalan 7 maçın öneminin farkındayız. Maç maç giderek mutlu sona ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
- GÖKHAN KILINÇER
Aslan'ın Brezilyalı sağ beki Mariano Ferreira Filho dünkü antrenman öncesi şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak görüşlerini ve beklentilerini açıkladı. Ligde çok önemli bir sürece girdiklerinin farkında olduklarını belirten Mariano, “Yapmamız gereken tek şey maç maç odaklanıp konsantre olmak” dedi.
HEPİMİZİN HEDEFİ MUTLU SON
Türkiye’deki ilk senesinde böyle bir şampiyonluk yarışını yaşamasının çok güzel olduğuna dikkat çeken 31 yaşındaki yıldız şöyle konuştu: “Ligde 7 hafta ve 4 şampiyonluk adayı var. Biz diğerlerine göre bir adım öndeyiz. Önümüzdeki 7 maçın her birine final gözüyle bakıyoruz. Maç maç giderek mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Takımdaki tüm arkadaşlarım da benim gibi düşünüyor.”
MARTİN İLE İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ
Kendisi gibi sağ bek oynayan Martin Linnes ile aralarında çok iyi bir ilişki olduğunu vurgulayan Mariano sözlerini şöyle noktaladı: “İkimizin de ortak amacı Galatasaray’a en iyi şekilde hizmet etmek. Böylece performansımız artıyor. Trabzonspor maçındaki ilk golde şut atmadım, kim olduğunu görmeden Sarı-Kırmızılı formalı olana pas verdim. Oradaki Feghouli’ymiş.”
Yönetimde 72 kişi olacak
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