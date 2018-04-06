Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Her maç bir final

Sarı-Kırmızılılar’ın Brezilyalı sağ beki Mariano, “Ligde 7 hafta ve 4 şampiyonluk adayı var. Kalan 7 maçın öneminin farkındayız. Maç maç giderek mutlu sona ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

  • GÖKHAN KILINÇER
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aslan'ın Brezilyalı sağ beki Mariano Ferreira Filho dünkü antrenman öncesi şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak görüşlerini ve beklentilerini açıkladı. Ligde çok önemli bir sürece girdiklerinin farkında olduklarını belirten Mariano, “Yapmamız gereken tek şey maç maç odaklanıp konsantre olmak” dedi.

HEPİMİZİN HEDEFİ MUTLU SON 

Türkiye’deki ilk senesinde böyle bir şampiyonluk yarışını yaşamasının çok güzel olduğuna dikkat çeken 31 yaşındaki yıldız şöyle konuştu: “Ligde 7 hafta ve 4 şampiyonluk adayı var. Biz diğerlerine göre bir adım öndeyiz. Önümüzdeki 7 maçın her birine final gözüyle bakıyoruz. Maç maç giderek mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Takımdaki tüm arkadaşlarım da benim gibi düşünüyor.”

MARTİN İLE İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ

Kendisi gibi sağ bek oynayan Martin Linnes ile aralarında çok iyi bir ilişki olduğunu vurgulayan Mariano sözlerini şöyle noktaladı: “İkimizin de ortak amacı Galatasaray’a en iyi şekilde hizmet etmek. Böylece performansımız artıyor. Trabzonspor maçındaki ilk golde şut atmadım, kim olduğunu görmeden Sarı-Kırmızılı formalı olana pas verdim.  Oradaki Feghouli’ymiş.” 

Yönetimde 72 kişi olacak

Mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimde Galatasaray’a başkan adayı olan Ali Fatinoğlu, seçilmeleri halinde yönetim kurulunun 72 kişiden oluşacağını açıkladı. Fatinoğlu, Yenibosna’daki Gorrion Otel’de yaptığı basın toplantısında şunları söyledi: “Projelerimiz hazır. İlk olarak kulübün varlıklarını ve gayrimenkullerini sahipleneceğiz. Gelirleri ve taraftar sayısını arttıracağız. Giderleri düşüreceğiz ve Galatasaray’a yakışır bir düzen kuracağız. Bireysel yönetim şekli yerine biz diyen anlayışla yola çıkacağız. Tek kişiyle yönetilme G.Saray’ı küçültür.  Yönetim 72 kişi olacak. Aramıza eski yönetimlerde yer almış arkadaşlarımızı da davet edeceğiz. 72 kişilik yönetim kurulunu oluşturduktan sonra başkan adaylığı için yeniden im-
za toplayacağım.” 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Üniversitede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Üniversitede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

Doktorlar şoke eden gerçeği aileye anlattı

Doktorlar şoke eden gerçeği aileye anlattı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA