Her maç bir final

Aslan'ın Brezilyalı sağ beki Mariano Ferreira Filho dünkü antrenman öncesi şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak görüşlerini ve beklentilerini açıkladı. Ligde çok önemli bir sürece girdiklerinin farkında olduklarını belirten Mariano, “Yapmamız gereken tek şey maç maç odaklanıp konsantre olmak” dedi.

HEPİMİZİN HEDEFİ MUTLU SON

Türkiye’deki ilk senesinde böyle bir şampiyonluk yarışını yaşamasının çok güzel olduğuna dikkat çeken 31 yaşındaki yıldız şöyle konuştu: “Ligde 7 hafta ve 4 şampiyonluk adayı var. Biz diğerlerine göre bir adım öndeyiz. Önümüzdeki 7 maçın her birine final gözüyle bakıyoruz. Maç maç giderek mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Takımdaki tüm arkadaşlarım da benim gibi düşünüyor.”

MARTİN İLE İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ

Kendisi gibi sağ bek oynayan Martin Linnes ile aralarında çok iyi bir ilişki olduğunu vurgulayan Mariano sözlerini şöyle noktaladı: “İkimizin de ortak amacı Galatasaray’a en iyi şekilde hizmet etmek. Böylece performansımız artıyor. Trabzonspor maçındaki ilk golde şut atmadım, kim olduğunu görmeden Sarı-Kırmızılı formalı olana pas verdim. Oradaki Feghouli’ymiş.”

Yönetimde 72 kişi olacak

Mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimde Galatasaray’a başkan adayı olan Ali Fatinoğlu, seçilmeleri halinde yönetim kurulunun 72 kişiden oluşacağını açıkladı. Fatinoğlu, Yenibosna’daki Gorrion Otel’de yaptığı basın toplantısında şunları söyledi: “Projelerimiz hazır. İlk olarak kulübün varlıklarını ve gayrimenkullerini sahipleneceğiz. Gelirleri ve taraftar sayısını arttıracağız. Giderleri düşüreceğiz ve Galatasaray’a yakışır bir düzen kuracağız. Bireysel yönetim şekli yerine biz diyen anlayışla yola çıkacağız. Tek kişiyle yönetilme G.Saray’ı küçültür. Yönetim 72 kişi olacak. Aramıza eski yönetimlerde yer almış arkadaşlarımızı da davet edeceğiz. 72 kişilik yönetim kurulunu oluşturduktan sonra başkan adaylığı için yeniden im-

za toplayacağım.”