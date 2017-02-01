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Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Sow, manşetleri süslüyor

Afrika Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Kamerun'a elenen Senegal'de Sow'un önce ülkesine gidip daha sonra Türkiye'ye yolculuğa çıkması büyük takdir topladı.

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Ancak deneyimli forvetin yaptığı bir hareket ülkesinde takdirle karşılandı ve büyük övgü toplamasına neden oldu. Liverpool forması giyen Sadio Mane takımına katılmak için turnuvanın düzenlendiği Gabon'dan direkt İngiltere'ye uçtu. Buna karşın Sow, önce Senegal'e gitti ve orada ülkesine teşekkür ettikten sonra Türkiye'ye hareket etti.   
 
'İlk 11'de değildi ama böyle davrandı' 
 
Senegal basınında 'Gerçek vatansever Sow' başlığıyla yayınlanan haberlerde oyuncunun bu tavrı övüldü, "Bu herkesin örnek alması gereken bir hareket" ifadesi kullanıldı. Moussa Sow'un ilk 11 olmamasına karşın böyle davranmasının daha da kıymetli olduğunun altı çizildi. Sabah 6.30 uçağıyla Dakar'dan İstanbul'a uçtuğu vurgulandı. 

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