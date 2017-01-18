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Aatif Chahechouhe Konyaspor ile el sıkıştı

Mehmet Ekici transferinde Trabzonspor'a gitmeyi reddeden Aatif Chahechouhe, Konyaspor'un teklifini kabul etti.

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Devre arası transferinde Fildişi Sahilli Fofana'yı kadrosuna katan Atiker Konyaspor'da ligin ikinci yarısının ilk maçında alınan Galatasaray mağlubiyetinin ardından transfer için kesenin ağzı açıldı.
 
KONYASPOR AATİF İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI


Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman'ın istediği Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna katmak için gözünü kararttı.Yeşil beyazlılar daha önce de talip olduğu ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği Aatif Chahechouhe için bu kez ciddi bir girişimde bulundu.

KONYASPOR 1.750 BİN EURO VERİYOR

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın raporu doğrultusunda 29 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’yle pazarlık masasına oturuldu. Sarı-Lacivertliler kapıyı 3 milyon Euro’dan açarken bu rakamın 2 milyona kadar indiği öğrenildi. Konyaspor yönetimi ise Aatif için 1 milyon 750 bin Euro’luk bonservis üzerinde diretiyor.

AATİF İÇİN PROBLEM YOK

Tarafların hafta sonuna kadar el sıkışmaları bekleniyor. Aatif da istiyor Transferin gerçekleşmesi için Konyaspor’un elini güçlendiren en önemli detayın ise 29 yaşındaki futbolcunun da Aykut Kocaman’ın takımında forma giymek istiyor olması

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