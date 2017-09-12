Herkes Trabzonspor'un 18 yaşındaki Türk Messi'si Abdülkadir Ömür'ü konuşuyor

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Yusuf Yazıcı'nın ardından sezon başında vitrine çıkarmaya karar verdiği Abdülkadir Ömür, güveni boşa çıkarmadı. G.Birliği maçında kilidi açan oyuncuların başında gelen genç yetenek, performansıyla göz doldurdu. UEFA'nın 'Türk Messi' benzetmesi yaptığı ve Guardian'ın en iyi 60 yetenek arasında gösterdiği Abdülkadir, Olcay'a asist yaparak skorun eşitlenmesini sağlamıştı.

ÇARŞIBAŞI İMAM HATİP MEZUNU

1999 doğumlu olan Abdülkadir Ömür, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi'nde doğup büyüdü. Çarşıbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Abdülkadir, babasının sahibi olduğu halı sahada oynayarak futbola başladı. Daha sonra Trabzonspor altyapısına giren oyuncu, yetenekleriyle ön plana çıktı. Genç milli takımlarda önemli işlere imza atan Abdülkadir, önümüzdeki yıllar için de başka Trabzonspor olmak üzere Türk futbolu adına bir umut oldu. Gözler onun üzerine çevrildi.

EN UNUTULMAZ GÜNLERDEN

Kendisine ait Instagram hesabından bir açıklama yapan Abdülkadir, "Hayatımın en unutulmaz günlerinden biriydi. Bu forma altında alkışlanmak, destek görmek, bana da nasip oldu. Şükürler olsun. Henüz yolun başındayım. Şimdi daha çok çalışma zamanı. Herkese teşekkürler" dedi. Genç yetenek G.Birliği maçının ardından da anne-babasıyla telefonda konuşup sevincini paylaşmıştı.

Akşam