Herkes Yusuf Yazıcı'yı konuşuyor!

Trabzonspor’un ve milli takımın tüm alt yaş kategorilerinde oynayan, sokaktan yetişip ardından kariyer basamaklarını tek tek çıkan 20 yaşındaki futbolcu böyle giderse kulübünün de, ülkenin de gündemine damga vuracak.

Uzun yıllardır hasretti Trabzonlular, altyapıda yetişen, kentin evlatlarının A Takım formasını giymesine... Ara ara oynayanlar, anlık patlamalar yapanlar da oldu ama bu kez tablo biraz daha farklı. Son haftalarda en çok konuşulan, sadece Trabzonsporlular’ın değil tüm futbol kamuoyunun alkışını alan Yusuf Yazıcı’dan bahsediyoruz. Çok soğukkanlı, kendinden emin ve gelecek için sürekli üzerine koyarak ilerliyor. Çünkü o, bugün gururla taşıdığı Bordo-Mavili formaya bir günde kavuşmadı, yıllarını verdi, altyapılarda büyük emekler harcadı. Herkesin konuştuğu ama fazla tanımadığı Yusuf Yazıcı’nın öyküsünü araştırdık, keyifle paylaşıyoruz...

Babasıyla görüştüler

Yusuf, Trabzon Merkez ilçesinde yaşayan bir ailenin 3 evladından biri. Babası İsmail Yazıcı, ailesini inşaat kalfalığı yaparak geçindiriyor. 1997 doğumlu Yusuf Yazıcı, 10’lu yaşlarının başında her akranı gibi futbola meraklı, Trabzonspor sevdalısı. Ancak sokaktaki ünü çabuk yayılıyor minik yıldız adayının! Arkadaşları, baba Yazıcı’ya telkinlerde bulunuyor, Yusuf’un Trabzonspor seçmelerine katılmasına önayak oluyor.

2 seçmeyi de geçti

Çekingen kişiliği sebebiyle düdük çalana kadar sakin sakin duran Yusuf Yazıcı’nın içinden oyun başlayınca bir futbol canavarı çıkıyor. Top hakimiyeti, oyun zekası ve hızı hemen dikkat çeken özellikleri oluyor. Ancak bu elbette sadece bir başlangıç. Çünkü altyapı sorumlusu Sadi Tekelioğlu, henüz Yusuf Yazıcı ve seçilen diğer yaşıtlarını görüp ‘okey’ vermemiştir. Birkaç gün sonra büyük sınavda da Yusuf şov yapıyor, ancak Tekelioğlu’nu endişelendiren bir durum öne çıkıyor. O da şimdinin yıldızının çelimsiz ve güçsüz fizik yapısı. Bunun için yardımcılarına özel talimat veriyor Tekelioğlu ve “Ekstra özen gösterin, gelişmesine katkı sağlayın. Yakından izleyeceğim” mesajını iletiyor.

Kadro dışı kaldı ama...

Zaman hızla akıp giderken Yusuf Yazıcı da serpiliyor, her geçen gün üzerine koyarak alt yapıda harikalar yaratan bir yıldız adayı olmaya başlıyor. U15’ten U21’e kadar bütün alt yaş milli takım formalarını giyen Trabzonsporlu oyuncu için kırılma anlarından biri de bu süreçte yaşanıyor. O günleri Tekelioğlu şöyle özetliyor: “Aslında çok saygılı bir çocuktur Yusuf. Ancak o dönemki hocalarından biriyle bir problem yaşadı ve kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Ancak o, birçok yaşıtının yapacağının aksine daha fazla çalıştı. Arkadaşları yağmuru, karı, çamuru bahane ederken o hiç idman kaçırmadı. Çalışmasını 2 katına çıkardı. Küsmedi, saygıda kusur etmedi. Ve sonuçta bunun da karşılığını aldı.”

Tekelioğlu çok uğraştı

Yusuf Yazıcı isminin Trabzonspor kulislerinde bilinir hale gelmesi ise Erdoğdu Lisesi 2 Türkiye 1 Dünya Şampiyonluğu kazanırken kendisinin o takımın kaptanlığını üstlendiği döneme denk geliyor. Adı birçok takımla anılsa da ne Yusuf ne de altyapıdaki hocaları onun Trabzonspor’dan ayrılmasını kesinlikle istemiyordu. Hatta geçen yıl Samsunspor’a kiralık verilmesi gündeme geldiğinde başta Sadi Tekelioğlu olmak üzere birçok çalıştırıcı buna karşı sert bir tavır aldı. Tekelioğlu’nun, yöneticileri bizzat arayıp, “Yusuf çok daha iyi yerlere gelecek. Gelişme döneminde şımaracak, farklı kalıplara bürünecek bir oyuncu kesinlikle değil. Göreceksiniz beni yanıltmayacak. Onu Trabzonspor çatısı altında tutalım, gelişsin, faydalı olsun” diyerek özel çağrılarda bulunduğu da duruma yakın kaynakların bildiği bir gerçek.

Para değil, forma hırsı

Genç yıldız, hiçbir hocasını mahcup etmedi. İlk yarıda da kısa süreler almıştı ama Kızılcabölük karşılaşmasıyla başlayan yükseliş trendi, Mehmet Ekici’nin kadro dışı kalma avantajıyla birleşince formayı bir daha çıkartmadı. Onu hem hocalarının hem de yönetimin gözünde farklı kılan bir başka nokta da para değil, kariyer hırsıyla yanıyor olması. Çok yakın zamana kadar 2 bin TL olan maaşı son çıkışından sonra 5 bin TL’ye yükseltildi ve diğer takım arkadaşları gibi maç başı ücret almaya da başladı. Ancak o halen işin ekonomik tarafıyla ilgilenmiyor, giydiği formayı bir daha çıkartmama hevesiyle tutuşuyor.

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