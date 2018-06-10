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Hernandez kapışması

Trabzonspor forveti güçlendirmek için Hull City ile yollarını ayıran, aynı zamanda Galatasaray’ın da gündeminde olan Uruguaylı yıldızın transferi için devrede.

  • StarSpor
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YENİ sezonda forvete ihtiyacı olan Trabzonspor ağırlığı bu mevkiye verdi. N’Doye ve Rodallega’nın gitmesi, Burak Yılmaz’ın da durumunun netlik kazanmaması nedeniyle golcü arayışlarını hızlandıran Bordo-Mavililer’in listesinin başında Abel Hernandez bulunuyor. Ancak bu oyuncu ile Galatasaray’ın da yakından ilgilendiği ve iki kulüp arasında Uruguaylı forvet için büyük bir çekişme yaşanacağı belirtiliyor. 27 yaşındaki forvet Hull City ile sözleşmesi bittikten sonra takım arayışlarına başladı. Bonservisi elinde olduğu için Trabzonspor bu oyuncuya ağırlık veriyor. Yıllık 1.5 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağlanması halinde Karadeniz ekibi transferi bitirecek. Geçen sezon sakatlıklar da yaşayan Hernandez 10 maçta görev alırken, 8 gol kaydetti.

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