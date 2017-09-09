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Hertha Berlin-Werder Bremen maçını kadın hakem Bibiana Steinhaus yönetecek

Bundesliga’da pazar günü tarihi bir ana tanıklık edilecek.

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Bundesliga’da pazar günü tarihi bir ana tanıklık edilecek.

Tarihin ilk kadın hakemi Bibiana Steinhaus, ilk maçında düdük çalacak. Federasyon tarafından sezon başında Almanya’nın en üst erkekler futbol ligine atanan deneyimli hakemin, Bundesliga’da düdük çalacağı ilk karşılaşma belli oldu. Steinhaus yarın TSİ 16.30’da başlayacak Hertha Berlin-Werder Bremen karşılaşmasında, Bundesliga’da maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. 

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