Herve Renard’ın Nabi Dirar'ı kullanma şekli Aykut Kocaman'a yol gösterdi

Sarı-lacivertli takımda sezon başından beri Aykut Kocaman’ın vazgeçilmezi olan Nabil Dirar’ın başarısı için formülü dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcuyla ilgili Fas Milli Takımı’ndaki hocası Herve Renard’ın nasıl bir oyun planı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Renard’ın Dirar konusunda sağ bekte oynamasının gerekçeleriyle nedeni ortaya kondu. Hem 2018 Dünya Kupası hem de Dirar’ın kulüp başarısı için Fransız teknik adamın bazı başlıklarla nasıl oynaması gerektiğine dair planları yer alıyor. Herve Renard’ın sağ bek düşündüğü Dirar için 3 formülü:

-Dirar komple bir sağ kanat oyuncusu, hem sağ bek hem sağ açık. Ancak geride olması avantajı, Dirar’ın geniş alan bulması gerekiyor, oyunun boyunun uzaması önemli. Sağ bekte önünde daha geniş alan buluyor.

-Merkeze kayma özelliği var. Ayrıca sağ kanatta geniş bir koridor bulduğunda bindirme ve içeri kat etme özellikleri bulunuyor.

-İki yönlü özelliği. Hücumculara katılabildiği gibi, defansif anlamda da güçlü.

Aynı düşüncede

Nabil Dirar’ın da oyun bölgesiyle alakalı düşünceleri dikkat çekiyor. 2015 yılında sağ bek ve sağ açık tartışmaları konusunda ülke basınına konuşan Dirar, Herve Renard’ın planını sevdiğini itiraf etmişti.

Faslı futbolcu, sağ bekteki rolünü değerlendirip, “Burada daha çok takıma savunma anlamında destek olmam isteniyor. Benim için bu bir problem değil. Oynadığım pozisyonda hem hücumda daha agresif hem de savunmada daha güçlü durmam isteniyor. Hem hücum hem savunmada olmam gerekiyor. Ben bölgeler arasında sınırda kalmıyorum, sağ bek ya da sağ açık arasında sıkışıp kalmıyorum” diye anlattı.

‘Monaco’da da oldu’

Sezon başında Jeremain Lens’in ayrılması sonrası kadroya katılan ve beklentilerin yüksek olduğu Nabil Dirar’ın bazı anlarda eleştirilmesi dikkat çekmişti.Fenerbahçe taraftarlarının zaman zaman tepki gösterdiği Faslı futbolcuyla ilgili CNEWS muhabiri Said El Abadi ilginç bir örnekle durumu Milliyet’e değerlendirdi.

Dirar’ın Monaco günlerini anımsatan Said El Abadi, “Fenerbahçe’de şu an yaşadığı sıkıntıları anlayabiliyorum. Benzer durumları, benzer sorunları Monaco’da da yaşadı. Dirar iyi bir futbolcu. Dirar’ın form durumu git-gel yaşayabilir, sürekli formunun zirvesinde olamayabiliyor. Sahada zaman zaman istikrarsızlık yaşıyor, farklar oluyor. Bu nedenle Monaco’da olduğu gibi Fenerbahçe’de taraftarlar da kızabiliyor” dedi.