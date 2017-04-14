Dün Şenol Güneş, Mitrovic'i ön libero bölgesine koydu
Maçın başında üst üste hatalar yapan Mitrovic'i ön liberoya koyan Şenol Güneş, Atiba ile Oğuzhan'ı göbekte, Talisca'yı da ilk kez sol kanatta oynattı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransız temsilcisi Lyon'la oynanan maçta sezon başından bu yana hiç denemediği bir organizasyonu uyguladı.
Şimdiye kadar 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç başında kritik hatalar yapan Mitrovic'i 4'lü defansın önüne aldı. Hırvat futbolcuyu burada tek oynatan Güneş, Atiba ile Oğuzhan'ı göbekte, Talisca'yı da ilk kez sol kanatta kullandı.
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